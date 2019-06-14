Ювентус достиг соглашения с Челси о переходе Сарри

Новости спорта: Совсем скоро о назначении будет объявлено официально.

Ювентус достиг соглашения с Челси о переходе главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Sky.

60-летний наставник Челси считался самой вероятной заменой ушедшему из Ювентуса Массимиллиано Аллегри, который вчера объявил, что решил взять годичный перерыв в тренерской карьере.

Ранее была информация, что Маурицио Сарри договорился с туринцами о трехлетнем контракте, а Челси согласился отпустить главного тренера лишь спустя год сотрудничества.

Маурицио Сарри в Италии работал с Эмполи и Наполи. Летом 2018 года он возглавил Челси, которому помог занять 3-е место в АПЛ, а также выиграть Лигу Европы. Этот трофей стал для 60-летнего специалиста первым в профессиональной тренерской карьере.

Ювентус же в прошлом сезоне выиграл восьмое кряду Скудетто, но в Кубке Италии и Лиге чемпионов команда Массимилиано Аллегри потерпела неудачи.