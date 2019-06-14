Стало известно, кто возглавит Карпаты в следующем сезоне

Новости спорта: Александр Чижевский уже завтра будет назначен коучем на постоянной основе.

Исполняющий обязанности тренера Карпат Александр Чижевский уже завтра будет назначен коучем на постоянной основе, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что руководство львовского клуба решило сохранить тренера в связи с тем, что ему удалось спасти Карпаты от вылета.

Львы в стыковых матчах справились с Волынью. В первой игре во Львове счет был 0:0, а в ответной Карпаты победили 3:1, но некоторые СМИ сообщали, что из-за беспорядков луцких фанатов Волыни засчитали техническое поражение — 0:3.

Ранее сообщалось, что должность нового тренера Карпат в новом сезоне может занять нынешний тренер Волыни Андрей Тлумак.

Почти весь прошлый сезон Карпатами руководил испанец Фабри Гонсалес, но за несколько туров до конца сезона он ушел из львовского клуба.

В минувшем розыгрыше УПЛ львовяне 10-е место, опередив лишь Черноморец и Арсенал-Киев.