Стало известно, кто возглавит Карпаты в следующем сезоне

Исполняющий обязанности тренера Карпат Александр Чижевский уже завтра будет назначен коучем на постоянной основе, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Сообщается, что руководство львовского клуба решило сохранить тренера в связи с тем, что ему удалось спасти Карпаты от вылета.
Львы в стыковых матчах справились с Волынью. В первой игре во Львове счет был 0:0, а в ответной Карпаты победили 3:1, но некоторые СМИ сообщали, что из-за беспорядков луцких фанатов Волыни засчитали техническое поражение — 0:3.
Ранее сообщалось, что должность нового тренера Карпат в новом сезоне может занять нынешний тренер Волыни Андрей Тлумак.
Почти весь прошлый сезон Карпатами руководил испанец Фабри Гонсалес, но за несколько туров до конца сезона он ушел из львовского клуба.
В минувшем розыгрыше УПЛ львовяне 10-е место, опередив лишь Черноморец и Арсенал-Киев.