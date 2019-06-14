Зидан потребовал у Реала купить Погба

Главный тренер Реала Зинедин Зидан настаивает на покупке клубом полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба в нынешнее трансферное окно.
По информации L’Equipe, наставник "сливочных" готов отказаться от приобретения игрока Тоттенхэма Кристиана Эриксена в пользу своего соотечественника.
Однако вопреки мнению Зидана руководство Реала больше устраивает кандидатура датчанина.
Ранее сообщалось, что Ювентус также видит в своем составе Погба и уже начал переговоры с "красными дьяволами". Контракт француза с клубом истекает летом 2021 года.
В завершившемся сезоне Погба сыграл в 47 матчах, забив 16 голов и совершив 11 ассистов.