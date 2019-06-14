Аталанта предложила 12 млн евро за трансфер Малиновского

Новости спорта: Аталанта сделала предложение Генку о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Аталанта сделала предложение Генку о трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского, сообщает Nieuwsblad.be. По информации издания, клуб из Бергамо готов заплатить 12 миллионов евро за игрока, однако положительного ответа от бельгийцев не услышал.

Дело в том, что Генк готов расстаться с Малиновским за сумму не ниже 20 миллионов евро. Также чемпионы Бельгии предложили украинцу новый контракт на улучшенных условиях с надеждой удержать еще на сезон.

Также источник сообщает, что делегация Аталанты уже прибыла в Бельгию для продолжения переговоров. Они намерены предложить Генку компромисс: 15 миллионов евро плюс бонусы.

Помимо итальянского клуба, интерес к украинцу проявляют также и другие представители Италии, а также клубы из Португалии и Англии. Сам же Малиновский настроен именно на переход в Аталанту.

Вчера бельгийское издание HLN сообщало, что помимо Аталанты, предметный интерес к Малиновскому проявляет Сампдория.

Действующий контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года, согласно нему украинец зарабатывает один миллион евро за сезон. Состав Генка он пополнил в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийский клуб выкупил его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

С тех пор украинец стал ключевым игроком команды. В прошлом сезоне хавбек провел за Генк 51 матч во всех турнирах, в которых отметился 16 голами.