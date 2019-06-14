Исмаили близок к переходу в Рому

Новости спорта: В Риме Исмаили будет призван заменить на левом фланге защиты ветерана Александра Коларова.

Защитник Шахтера становится все ближе к переходу в Рому, сообщает Forza Roma.

По информации источника, в Риме Исмаили будет призван заменить на левом фланге защиты ветерана Александра Коларова, интерес к которому проявляет Фенербахче.

Шахтер запрашивает за бразильца 20 миллионов евро, но Рома старается договориться с Шахтером на сумме в 15 миллионов.

Напомним, что на этой неделе Рому возглавил экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, который хочет приобрести в Рим еще одного своего экс-подопечного — Фреда, выступающего сейчас за Манчестер Юнайтед.

Исмаили перебрался в Шахтер зимой 2013 года. На протяжении последних трех сезонов он является ключевым игроком стартового состава, а в минувшем сезоне бразильский защитник отыграл во всех турнирах 39 поединков, и записал на свой счет 2 забитых мяча. Исмаили помог Шахтеру выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Рома в прошлом сезоне финишировала 6-й в Серии А, в результате чего получила лишь путевку в квалификацию Лиги Европы.