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Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции

Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на 3 позиции
13:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.

Сборная Украины по футболу вошла в топ-25 в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который 14 июня был опубликован на официальном сайте организации. В обновленном рейтинге "сине-желтые" набрали 1513 очков и занимают 24 место.

По сравнению с предыдущим рейтингом, Украина поднялась на три позиции благодаря победам над Сербией и Люксембургом в отборе на Евро-2020.

Лидеры сохранили свои позиции. Португалия поднялась на 5-е место. Испания поднялась на 7-ю строчку. Хорватия опустилась на 6-е место. Уругвай потерял 2 позиции и стал 8-м.

1 (1). Бельгия – 1746 очков

2 (2). Франция – 1718

3 (3). Бразилия – 1681

4 (4). Англия – 1652

5 (7). Португалия – 1631

6 (5). Хорватия – 1625

7 (9). Испания – 1617

8 (6). Уругвай – 1615

9 (8). Швейцария – 1605

10 (10). Дания – 1589

...24 (27). Украина – 1513

…34. Сербия – 1477

…90. Люксембург – 1265

…132. Литва – 1101

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол, Новости футбола, Андрей Шеченко.
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