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ФИФА не будет предоставлять УАФ дополнительные билеты на финал ЧМ-2019 U-20

ФИФА не будет предоставлять УАФ дополнительные билеты на финал ЧМ-2019 U-20
18:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Реализация билетов может осуществятся исключительно через онлайн-кассы FIFA.

Украинская ассоциация футбола обратилась к болельщикам относительно билетов на финал молодежного чемпионата мира, где сборная Украины U-20 встретится с ровесниками из Южной Кореи.

УАФ не смогла договориться с ФИФА относительно выделения дополнительных билетов для украинских болельщиков.

"Единственным официальным ресурсом продажи билетов остается: www.fifa.com/tickets/u20wc. Большая часть билетов была реализована раньше, до того, как стали известны финалисты".

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"Рекомендация ФИФА, для желающих попасть на финальный матч — мониторить официальный ресурс и ждать, когда билеты появятся в наличии", — говорится в заявлении пресс-службы УАФ.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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