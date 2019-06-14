ФИФА не будет предоставлять УАФ дополнительные билеты на финал ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: Реализация билетов может осуществятся исключительно через онлайн-кассы FIFA.

Украинская ассоциация футбола обратилась к болельщикам относительно билетов на финал молодежного чемпионата мира, где сборная Украины U-20 встретится с ровесниками из Южной Кореи.

УАФ не смогла договориться с ФИФА относительно выделения дополнительных билетов для украинских болельщиков.

"Единственным официальным ресурсом продажи билетов остается: www.fifa.com/tickets/u20wc. Большая часть билетов была реализована раньше, до того, как стали известны финалисты".

"Рекомендация ФИФА, для желающих попасть на финальный матч — мониторить официальный ресурс и ждать, когда билеты появятся в наличии", — говорится в заявлении пресс-службы УАФ.