Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты

Новости спорта: Фаворитом на тренерскую скамейку на Стэмфорд Бридж является Фрэнк Лампард.

Лондонский Челси уже полностью смирился с уходом из клуба Маурицио Сарри и готов к переговорам с другими наставниками. Среди всех прочих, у "аристократов" есть три главных кандидата на должность менеджера. Об этом сообщает The Times.

Одним из главных претендентов является легенда клуба Фрэнк Лампард, который в своем дебютном сезоне в качестве тренера вывел Дерби Каунти в финальный матч плей-офф Чемпионшипа, но в итоге не сумел вывести команду в АПЛ.

Еще двумя кандидатами являются Нуну Эшпириту Санту, который с Вулверхэмптоном сумел пробраться в Лигу Европы на следующий сезон, и выведший РБ Лейпциг в Лигу чемпионов Ральф Рангник.