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Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты

Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты
00:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Фаворитом на тренерскую скамейку на Стэмфорд Бридж является Фрэнк Лампард.

Лондонский Челси уже полностью смирился с уходом из клуба Маурицио Сарри и готов к переговорам с другими наставниками. Среди всех прочих, у "аристократов" есть три главных кандидата на должность менеджера. Об этом сообщает The Times.

Одним из главных претендентов является легенда клуба Фрэнк Лампард, который в своем дебютном сезоне в качестве тренера вывел Дерби Каунти в финальный матч плей-офф Чемпионшипа, но в итоге не сумел вывести команду в АПЛ.

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Еще двумя кандидатами являются Нуну Эшпириту Санту, который с Вулверхэмптоном сумел пробраться в Лигу Европы на следующий сезон, и выведший РБ Лейпциг в Лигу чемпионов Ральф Рангник.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
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