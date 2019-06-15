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Интернасьонал заинтересовался полузащитником Динамо

Интернасьонал заинтересовался полузащитником Динамо
14:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Это уже вторая попытка арендовать хавбека.

Левый защитник и полузащитник киевского Динамо Сидклей заинтересовал бразильский клуб Интернасьонал, утверждает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista.

Команда из Порту-Аллегри видит в 26-летнем игроке замену Яго, который, вероятнее всего, покинет клуб.

Интересно, что Интер хочет лишь взять футболиста в аренду, а "бело-синие" - продать. Примечательно то, что бразильцы уже пытались арендовать своего соотечественника прошлой зимой.

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В прошлом сезоне-2018/19 Сидклей сыграл 23 матча, в которых отметился 1 голом 2 результативными передачами.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Сидклей.
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