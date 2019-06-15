Интернасьонал заинтересовался полузащитником Динамо

Новости спорта: Это уже вторая попытка арендовать хавбека.

Левый защитник и полузащитник киевского Динамо Сидклей заинтересовал бразильский клуб Интернасьонал, утверждает SCInternacional.net со ссылкой на О Bairrista.

Команда из Порту-Аллегри видит в 26-летнем игроке замену Яго, который, вероятнее всего, покинет клуб.

Интересно, что Интер хочет лишь взять футболиста в аренду, а "бело-синие" - продать. Примечательно то, что бразильцы уже пытались арендовать своего соотечественника прошлой зимой.

В прошлом сезоне-2018/19 Сидклей сыграл 23 матча, в которых отметился 1 голом 2 результативными передачами.