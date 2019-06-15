Скачать
Суббота, 15.06.2019
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом
Далакян одержал досрочную победу над Таворнхамом

Президент Ромы: У Фонсеки есть отличные идеи

Президент Ромы: У Фонсеки есть отличные идеи
22:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Паллотта расхвалил португальского специалиста.

Президент Ромы Джеймс Паллотта заявил, что ему нравится стиль игры нового наставника команды Паулу Фонсеки.

"Мы услышали много интересных идей от Фонсеки во время нашей встречи. Он рассказал нам о своей футбольной философии и о том, какой он видит игру команды. Мне нравится, что Фонсека знает, чего он хочет. У него есть отличные идеи.

В Шахтере Фонсека поставил игру, основанную на контроле мяча и интенсивности. Мне нравится, что Паулу обладает философией атакующего футбола. Он сам в первом интервью заявил, что хочет побеждать, но со стилем", - приводит слова Паллотты пресс-служба "волков".

Напомним, во вторник, 11 июня, португальский специалист покинул пост главного тренера Шахтера и возглавил Рому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Серия А, Джеймс Паллотта, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
02 Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу
03 Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20
04 Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
05 Тайсон Фьюри - Том Шварц: где смотреть онлайн боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь