Президент Ромы: У Фонсеки есть отличные идеи

Новости спорта: Паллотта расхвалил португальского специалиста.

Президент Ромы Джеймс Паллотта заявил, что ему нравится стиль игры нового наставника команды Паулу Фонсеки.

"Мы услышали много интересных идей от Фонсеки во время нашей встречи. Он рассказал нам о своей футбольной философии и о том, какой он видит игру команды. Мне нравится, что Фонсека знает, чего он хочет. У него есть отличные идеи.

В Шахтере Фонсека поставил игру, основанную на контроле мяча и интенсивности. Мне нравится, что Паулу обладает философией атакующего футбола. Он сам в первом интервью заявил, что хочет побеждать, но со стилем", - приводит слова Паллотты пресс-служба "волков".

Напомним, во вторник, 11 июня, португальский специалист покинул пост главного тренера Шахтера и возглавил Рому.