Украина - Южная Корея: стартовые составы финала ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: Финальный матч ЧМ-2019 U-20 начнется в 19:00 по киевскому времени.

15 июня в Лодзи на стадионе «Видзев» состоится финальный поединок чемпионата мира среди молодежных сборных U-20. Впервые в своей истории звание сильнейших на планете в этой возрастной категории оспорят сборные Украины и Южной Кореи.

Финальный матч ЧМ-2019 U-20 начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Лунин, Бондарь, Сафронов. Цитаишвили, Хахлев, Корниенко, Булеца, Супряга, Бескоровайный, Дришлюк, Конопля.

Южная Корея: Lee Gwangyeon, Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Lee Jisol, Kim Hyunwoo, Kim Jungmin, Oh Sehun, Le Kangin, Cho Youngwook, Choi Jun, Kim Seyun.

Главная кадровая проблема сборной Украины в финале – отсутствие одного из лидеров команды Дениса Попова. Наш центральный защитник, забивший на этом турнире несколько важных мячей (три), был удален в полуфинальной игре против Италии. И теперь тренерскому штабу предстоит поломать голову, кем же заменить дисквалифицированного динамовца. Однако в этой связи есть и положительная новость. Георгий Цитаишвили, пропустивший игру с итальянцами из-за «лишней» желтой карточки, в матче против корейцев сыграть сможет.