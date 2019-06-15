Игрок Шахтера перешел в российский Рубин

Новости спорта: Защитник Шахтера Олег Данченко стал игроком Рубина, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с 24-летним украинцем был подписан на 4 года, на новом месте он будет играть под 33-м номером.

В феврале Олег перебрался из Шахтера в красноярский Енисей на правах аренды до конца минувшего сезона, приняв участие в 11 матчах российского клуба.

Летом 2017 года Горняки отдавали Данченко в аренду в Анжи, где тот провел 29 матчей и забил 3 гола. До перехода в Шахтер он выступал за хмельницкое Динамо и Черноморец.

Всего за донецкий клуб он принял участие в 12 матчах, а его единственный гол в футболке Горняков пришелся на кубковую встречу с Олимпиком (3:2) в октябре прошлого года.

Напомним, в чемпионат России в январе перебрался и другой защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, с тех пор выигравший местную Премьер-лигу в футболке Зенита.