Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Сборная Украина в достаточно напряженном матче, проигрывая с 5-й минуты матча, сумела забить три мяча сборной Южной Кореи и выиграть титул чемпионов мира.

Украинским футболистам удалось покорить историческое достижение.

Сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встречалась с Южной Кореей. И одержала победу со счетом 3:1.

Корейцы открыли счет на 5-й минуте, Ли Кан Ин реализовал пенальти. Это произошло после того, как арбитр воспользовался системой VAR.

Впрочем, Владиславу Супряге на 34-й минуте удалось сравнять счет, а на 52-й минуте оформить дубль.

На 89-й минуте рейд от Цитаишвили увенчался голом для сборной Украины. Игрок Динамо поставил точку в историческом финале.

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 — Ин, 5 (с пенальти)

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63)

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук (Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун

Предупреждены: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун