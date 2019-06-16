Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)

Украинским футболистам удалось покорить историческое достижение.
Сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира встречалась с Южной Кореей. И одержала победу со счетом 3:1.
Корейцы открыли счет на 5-й минуте, Ли Кан Ин реализовал пенальти. Это произошло после того, как арбитр воспользовался системой VAR.
Впрочем, Владиславу Супряге на 34-й минуте удалось сравнять счет, а на 52-й минуте оформить дубль.
На 89-й минуте рейд от Цитаишвили увенчался голом для сборной Украины. Игрок Динамо поставил точку в историческом финале.
Украина — Южная Корея 3:1
Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 — Ин, 5 (с пенальти)
Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63)
Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук (Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун
Предупреждены: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун