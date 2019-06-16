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Воскресенье, 16.06.2019
Историческая победа сборной Украины (U-20) на ЧМ-2019 (Фото)
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Историческая победа сборной Украины (U-20) на ЧМ-2019 (Фото)

Сборная Украина в достаточно напряженном матче, проигрывая с 5-й минуты матча, сумела забить три мяча сборной Южной Кореи и выиграть титул чемпионов мира.
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