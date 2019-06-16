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Лунин поборется за титул Golden Boy-2019

Лунин поборется за титул Golden Boy-2019
10:09 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Триумфатор Чемпионата мира среди команд U-20 Андрей Лунин попал в список номинантов на престижную награду.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в список из 100 номинантов на получение награды лучшего молодого игрока Европы в 2019-м году, сообщает Tuttosport.

На премию «Golden Boy-2019» также номинированы Браим Диас и Винисиус Жуниор из «Реала», Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Жоау Феликс («Бенфика») и действующий обладатель «Golden Boy-2018» Маттейс де Лигт («Аякс).

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Отметим, что номинантом может быть игрок до 22-х лет, который выступает в топ-5 лигах Европы. Номер Лунина – 54-й.

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Сборная Украины, ФК Реал, Андрей Лунин, Golden Boy-2019.
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