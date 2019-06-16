Лунин поборется за титул Golden Boy-2019

Новости спорта: Триумфатор Чемпионата мира среди команд U-20 Андрей Лунин попал в список номинантов на престижную награду.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в список из 100 номинантов на получение награды лучшего молодого игрока Европы в 2019-м году, сообщает Tuttosport.

На премию «Golden Boy-2019» также номинированы Браим Диас и Винисиус Жуниор из «Реала», Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Жоау Феликс («Бенфика») и действующий обладатель «Golden Boy-2018» Маттейс де Лигт («Аякс).

Отметим, что номинантом может быть игрок до 22-х лет, который выступает в топ-5 лигах Европы. Номер Лунина – 54-й.