Сборные Венесуэлы и Перу не выявили сильнейшего на Копа Америка

Новости спорта: На Копа Америка состоялись поединки первого тура, в группе А сборные Венесуэлы и Перу расписали нулевую ничью.

В первом туре Копа Америка в группе А встречались национальные команды Венесуэлы и Перу.

Перуанцы были фаворитами встречи перед ее началом и поэтому больше владели мячом и наносили больше ударов по воротам соперника.

В первом тайме это не принесло желаемого успеха, как и во втором.

На 75-й минуте сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве, но перуанцы не сумели воплотить численное преимущество на поле в забитый мяч.

В итоге, после 1-го тура в группе В перуанцы и венесуэльцы набирают по 1 баллу, а лидирует в квартете – сборная Бразилии, переигравшая Боливию (3:0).

Копа Америка, группа А, 1-й тур

Венесуэла – Перу 0:0

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Чансельор, Вильянуэва, дель Пино Маго, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Морено (Эрнандес, 78), Саварино (Мачис, 69), Эррера, Рондон.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Йотун (Поло, 67), Куэва (Флорес, 46), Гонсалес (Каррильо, 88), Тапия, Герреро, Фарфан.

Предупреждения: дель Пино Маго (6), Тапия (26), Эррера (82), Каррильо (90).

Удаление: дель Пино Маго (75).