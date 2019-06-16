СМИ: 30-летний Хуммельс возвращается в Боруссию

Новости спорта: Воспитанник Баварии Матс Хуммельс с существенным снижением зарплаты возвращается в дортмундскую Боруссию.

Защитник Баварии Матс Хуммельс вскоре вернется в дортмундскую Боруссию. Клубы уже согласовали переход, сообщается в твиттере iMiaSanMia со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Стороны договорились о переходе 30-летнего футболиста за 20 миллионов евро без учета различных бонусов. Ранее сообщалось, что сумма может достичь 30 миллионов.

Хуммельс позитивно настроен по поводу смены команды, хотя его зарплата в Дортмунде может быть урезана до 10 миллионов евро в год.

Находящийся в отпуске тренер Баварии Нико Ковач дал позитивный ответ на переход Хуммельса в Боруссию после информации о желании дортмундцев купить игрока.

Отметим, что ранее подобный сценарий переходов произошел у воспитанника Боруссии Марио Гетце, который из дортмундского клуба ушел в Баварию, а затем вновь вернулся в Дортмунд, где выступает до сих пор.

Хуммельс — воспитанник Баварии, который начал свою профессиональную карьеру именно в мюнхенском клубе, но в 2008 году покинул команду и ушел в аренду в Боруссию, а с 2009 по 2016 годы был полноправным игроком дортмундцев.

В составе Боруссии Хуммельс выиграл два чемпионства Бундеслиги, Кубок Германии и Суперкубок, после чего в 2016 году вновь перешел в Баварию.

В минувшем сезоне 30-летний защитник сыграл в 33 матчах, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.