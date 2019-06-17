Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Фернандо Алонсо выиграл заезд в Ле-Мане и стал чемпионом мира
Фернандо Алонсо выиграл заезд в Ле-Мане и стал чемпионом мира
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Игрок Шахтера может вернуться в Бразилию

Игрок Шахтера может вернуться в Бразилию
02:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитником интересуется Васко да Гама.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик может пополнить состав Васко да Гамы, сообщает O Futebol.

По информации источника, 28-летний полузащитник входит в список приоритетных трансферов для клуба. Кандидатура Алана Патрика уже была одобрена спортивным директором Васко да Гамы, также личную заинтересованность в приобретении игрока выражает главный тренер команды Вашерлей Лушембурго.

Алан Патрик пополнил состав донецкого Шахтера в 2011 году, и уже трижды успел уходить в аренду в бразильские клубы — Интернасьональ, Палмейрас, Фламенго.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека, который на этой неделе возглавил Рому, заинтересован в приобретении в римский клуб Исмаили и Тараса Степаненко.

В прошлом сезоне Алан Патрик провел за Шахтер 38 матчей во всех турнирах — на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Бразилец помог Горнякам выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Васко да Гама в этом розыгрыше чемпионата Бразилии занимает 15-ю позицию — после 9 туров команда Вашерлея Лушембурго имеет на своем счету 9 набранных очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Алан Патрик, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины
02 Чемпионы мира - игроки сборной Украины U-20 вернулись домой
03 Чемпионы мира вернулись в Украину
04 Срна может поиграть под руководством Фонсеки
05 Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь