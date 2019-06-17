Игрок Шахтера может вернуться в Бразилию

Новости спорта: Полузащитником интересуется Васко да Гама.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик может пополнить состав Васко да Гамы, сообщает O Futebol.

По информации источника, 28-летний полузащитник входит в список приоритетных трансферов для клуба. Кандидатура Алана Патрика уже была одобрена спортивным директором Васко да Гамы, также личную заинтересованность в приобретении игрока выражает главный тренер команды Вашерлей Лушембурго.

Алан Патрик пополнил состав донецкого Шахтера в 2011 году, и уже трижды успел уходить в аренду в бразильские клубы — Интернасьональ, Палмейрас, Фламенго.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека, который на этой неделе возглавил Рому, заинтересован в приобретении в римский клуб Исмаили и Тараса Степаненко.

В прошлом сезоне Алан Патрик провел за Шахтер 38 матчей во всех турнирах — на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Бразилец помог Горнякам выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Васко да Гама в этом розыгрыше чемпионата Бразилии занимает 15-ю позицию — после 9 туров команда Вашерлея Лушембурго имеет на своем счету 9 набранных очков.