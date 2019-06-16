Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины

Новости спорта: 20-летний чемпион мира Сергей Булеца перейдет в один из клубов УПЛ.

Атакующий полузащитник «Динамо» и сборной Украины U-20 Сергей Булеца, который 15 июня стал чемпионатом мира, продолжит карьеру в УПЛ.

Сообщается, что киевское «Динамо» отдаст 20-летнего игрока в один из клубов украинского чемпионата, чтобы Сергей получал игровую практику на высшем уровне.

Отметим, что на счету Булецы 59 матчей (16 мячей) в первенстве U-21 и 22 матча (8 мячей) в первенстве U-19. За основную команду «Динамо» он пока не играл.

Как стало известно позже, Булеца и Владислав Супряга переходят в «Днепр-1».