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Абрамович провел переговоры с Лэмпардом

Абрамович провел переговоры с Лэмпардом
18:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его из «Челси» в течение 2 лет.

Владелец «Челси» Роман Абрамович провёл переговоры с главным тренером «Дерби Каунти» Фрэнком Лэмпардом, пообещав не увольнять его с поста наставника «аристократов» в течение двух лет, утверждает The Times.

По данным источника, английский специалист не будет отправлен в отставку даже при неудовлетворительных результатах.

Если Лэмпард возглавит «Челси», то он станет первым английским тренером «аристократов» за 16 лет, на протяжении которых лондонским клубом владеет Абрамович.

Напомним, что «Челси» остался без главного тренера после ухода Маурицио Сарри в «Ювентус».

Что касается 40-летнего Лэмпарда, то, чтобы заполучить его, «Челси» придётся выплатить «Дерби Каунти» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочное расторжение контракта.

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ФК Челси, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Новости спорта.
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