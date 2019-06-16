Срна может поиграть под руководством Фонсеки

Новости спорта: Паулу Фонсека хочет видеть опытного хорвата среди своих подопечных.

В новом сезоне хорватский фулбек «Кальяри» Дарио Срна может оказаться в рядах «Ромы».

37-летний футболист окончательно отказался подписывать новый контракт с «Кальяри» и в ближайшие дни покинет клуб, представляющий Сардинию.

По информации издания L'Unione Sarda, новым местом работы Срны, вероятнее всего, станет «Рома», которую не так давно возглавил Паулу Фонсека. Португалец прекрасно знаком с возможностями хорвата по совместной работе в «Шахтере», а теперь хочет, чтобы Срна передавал опыт и выступал образцом профессионализма в «Роме».

Отметим, что в Серии А-2018/19 на счету Срны 26 матчей и 4 результативные передачи.