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Трансфер Коноплянки: в Шальке хотят от Фенербахче на 2 млн евро больше

Трансфер Коноплянки: в Шальке хотят от Фенербахче на 2 млн евро больше
01:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Немецкий и турецкий клубы пока не могут придти к соглашению по цене на украинца.

Украинский вингер «Шальке» Евгений Коноплянка в текущее трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции, где интерес к нему проявляет «Фенербахче».

По информации издания Sporx, «Шальке» оповестил боссов турецкого клуба, что хочет выручить от продажи Коноплянки 5 миллионов евро. В «Фенербахче» считают эту сумму завышенной и просят о скидке, выражая готовность заплатить 3 миллиона евро.

Пока неизвестно, договорятся ли клубы между собой, но Коноплянка уже достиг соглашения с «Фенербахче» по условиям личного контракта, срок действия которого будет составлять 3 года.

Ранее также сообщалось, что в «Шальке» не рассчитывают на Коноплянку в дальнейшем.

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Все по теме:

ФК Фенербахче, Бундеслига, ФК Шальке 04, Евгений Коноплянка, Чемпионат Германии.
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