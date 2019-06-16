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Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты

Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
21:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Определился круг специалистов претендующих на тренерский пост харьковчан.

По итогам прошлого сезона Металлист-1925 расстался с главным тренером Александром Горяиновым, и сейчас активно подыскивает ему замену. По информации Footboom, харьковский клуб заинтересован в приглашении Сергея Ковальца, который в прошлом сезоне возглавлял Оболонь-Бровар.

Также Металлист-1925 проявляет интерес к бразильскому специалисту Жилмару, который известен по работе с ПФК Львов.

Сергей Демченко же является запасным вариантом на тот случай, если не удастся договориться с Ковальцом или Жилмаром.

Ранее сообщалось, что Металлист-1925 покинули два игрока.

В прошлом розыгрыше Первой лиги Металлист-1925 финишировал на 4-м месте, в результате чего не сумел попасть в стыковые матчи за право выйти в УПЛ.

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Первая лига, УПЛ, Новости футбола, ФК Металлист 1925.
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