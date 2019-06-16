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Кобахидзе покинул Ворсклу ради Днепра-1

Кобахидзе покинул Ворсклу ради Днепра-1
23:58 Вс, 16 Июнь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Футболист принял решение покинуть Ворсклу.

Полузащитник сборной Грузии Александр Кобахидзе покинул полтавскую Ворсклу и в скором времени станет игроком СК Днепр-1. Об этом сообщает сайт Fcdnipro.

"Футболист по истечению контракта принял решение покинуть полтавскую Ворсклу. Грузинский легионер в скором времени подпишет контракт с СК Днепр-1", - сообщает источник.

Футболист играл за полтавчан с 2016-года. В 2017 году Кобахидзе перебрался в турецкий Гезтепе, однако, через полгода вернулся в Полтаву.

В минувшем сезоне грузин провел за Ворсклу 18 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, Кобахидзе с 2008 по 2016 год уже защищал цвета Днепра.

Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 расстался с пятью футболистами.

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УПЛ, Александр Кобахидзе, Новости спорта, ФК Днепр-1.
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