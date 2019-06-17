Сборная Уругвая разгромила Эквадор на Кубке Америки

Новости спорта: Уругвайцы отгрузили соперникам четыре безответных мяча.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая разгромила команду Эквадора со счетом 4:0. По голу в свой актив записали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а защитник Эквадора Артуро Мина отметился автоголом.

Кубок Америки. Группа С. Первый тур

Уругвай – Эквадор – 4:0

Голы: 1:0 – 6 Лодейро, 2:0 – 33 Кавани, 3:0 – 44 Суарес, 4:0 – 78, автогол Мина.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лодейро (Торрейра, 75), Весино (Вальверде, 81), Лаксальт, Нандес (Перейро, 64), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Эквадор: Домингес, Ачильер, Мина, Кинтеро, Кайседо, Валенсия, Мена (Веласко, 29), Пресиадо (Ибарра, 46), Орехуэла, Интриаго, Валенсия.

Предупреждения: Лодейро (14), Хименес (63).

Удаление: Кинтеро (24).

Уругвай захватил лидерство в группе C с тремя очками. В другом матче группы С завтра, 18-го июня, встретятся сборные Японии и Чили. Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.