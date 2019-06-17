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Малиновский: Генк не хочет вести переговоры с Аталантой

Малиновский: Генк не хочет вести переговоры с Аталантой
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский легионер хочет покинуть бельгийский клуб.

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, чтобы играть в более сильном чемпионате. Украинец рассказал об интересе со стороны других европейских команд и нежелании его нынешнего клуба отпускать его в Аталанту. Об этом сообщает HLN.

"Я знаю, что есть предложение от Аталанты, но Генк не хочет вести переговоры. И это при том, что сумма больше, чем год назад от Сельты. Генк оценил меня в 20 миллионов евро.

Прошлым летом я остался, чтобы помочь команде завоевать чемпионство. Они обещали не препятствовать трансферу в этом году. Я мог зимой уйти в Рому, но отказал им, ибо хотел сдержать слово.

Генк нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет и я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти красиво, поблагодарив клуб и болельщиков, но Генк явно этого не хочет.

Я просто прошу Генк отпустить меня по разумной цене и сдержать свое слово. Люди меня предупреждали, но я не верил. Я был наивен. Не вижу больше своего будущего в Генке", - заявил Малиновский.

Ранее стало известно, что Аталанта увеличила свое предложение по Руслану Малиновскому, и он вскоре станет игроком итальянского клуба.

Возможно, Аталанта хочет как можно скорее подписать украинца, поскольку в его услугах также заинтересованы Сампдория, Наполи и Спортинг.

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Сборная Украины, ФК Генк, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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