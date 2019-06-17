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Парагвай не удержал победу с Катаром: Гонсалес забил красивый гол (Видео)

Парагвай не удержал победу с Катаром: Гонсалес забил красивый гол (Видео)
10:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Южноамериканцам не помог даже фантастический гол Гонсалеса.

В матче первого тура Копа Америка Парагвай не смог обыграть Катар.

Южноамериканская сборная повела в счете уже на 4-й минуте, после удара Оскара Кардосо с пенальти. А в начале второго тайма, парагвайцы удвоили преимущество, благодаря невероятному голу хавбека Динамо Дерлиса Гонсалеса, выступающего в аренде за Сантос.

Команда Катара нашла в себе силы не просто забить гол престижа, но и сравнять счет: сначала отличился Али Алмоез, а затем свой мяч забил Буалем Хухи.

Как итог — результативная ничья 2:2. Обе команды набрали по одному очку и делят 2-3 место в своей группе. В следующем туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар будет противостоять Колумбии.

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Новости спорта, Кубок Америки, Дерлис Гонсалес.
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