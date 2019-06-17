Клуб Зозули следующий сезон вновь проведет в Сегунде

Новости спорта: Минимальная победа не помогла Альбасете выйти в финал плэй-офф.

Во втором матче плэй-офф за выход в Ла Лигу Альбасете украинца Романа Зозули с минимальным счетом обыграл Мальорку (1:0), однако вылетел с борьбы.

Все дело в том, что в первом матче удача улыбнулась именно Мальорке, которая уверенно переиграла Альбасете (2:0).

В финале плэй-офф за выход в Ла Лигу Депортиво, которое обыграло Малагу, встретится с Мальоркой.

Альбасете - Мальорка 1:0 (первый матч — 0:2)

Гол: Бела, 16

Альбасете: Надаль, Фран Гарсия, Техеро, Горосито (Каро, 46), Хентилетти, Вальдеррама, Фебас (Барри, 69), Торрес, Манай, Зозуля, Бела (Сусаета, 84)

Мальорка: Рейна, Антонио Раильо, Вальент, Састре, Эступиньян, Севилья, Родригес, Суарес (Стоико, 74), Пратс (Алекс Лопес, 65), Джуниор (Кабрера, 90), Педраса

Предупреждения: Педраса, Антонио Раильо, Торрес, Фран Гарсия, Техеро, Джуниор.