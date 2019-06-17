Клуб Зозули следующий сезон вновь проведет в Сегунде

Во втором матче плэй-офф за выход в Ла Лигу Альбасете украинца Романа Зозули с минимальным счетом обыграл Мальорку (1:0), однако вылетел с борьбы.
Все дело в том, что в первом матче удача улыбнулась именно Мальорке, которая уверенно переиграла Альбасете (2:0).
В финале плэй-офф за выход в Ла Лигу Депортиво, которое обыграло Малагу, встретится с Мальоркой.
Альбасете - Мальорка 1:0 (первый матч — 0:2)
Гол: Бела, 16
Альбасете: Надаль, Фран Гарсия, Техеро, Горосито (Каро, 46), Хентилетти, Вальдеррама, Фебас (Барри, 69), Торрес, Манай, Зозуля, Бела (Сусаета, 84)
Мальорка: Рейна, Антонио Раильо, Вальент, Састре, Эступиньян, Севилья, Родригес, Суарес (Стоико, 74), Пратс (Алекс Лопес, 65), Джуниор (Кабрера, 90), Педраса
Предупреждения: Педраса, Антонио Раильо, Торрес, Фран Гарсия, Техеро, Джуниор.