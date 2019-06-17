Супряга подтвердил, что покинет Динамо

Новости спорта: Талантливый форвард возвращается в родной клуб.

Нападающий Динамо Владислав Супряга подтвердил, что следующий сезон проведет в новичке УПЛ СК Днепр-1.

Также Владислав прокомментировал победу сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира. Отметим, что в финальном матче мирового первенства против Южной Кореи (3:1) Супряга отметился дублем.

Рано пропустили, не ожидали такого поворота событий. Но, мы играли в свой футбол. Знали, что их дожмем. Так и получилось. Тренер сказал, что гордится нами. То же самое сказали и родители, девушка, брат, тетя, все родные».

Супряга прошлым летом перешел в Динамо именно из СК Днепр-1, но не сумел закрепиться в основном составе бело-синих. В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 10 матчей за первую команду киевлян, отметившись одной результативной передачей.

По итогам сезона 2018/19 Динамо заняло второе место в УПЛ, уступив Шахтеру 11 очков. СК Днепр-1 в свою очередь выиграл Первую лигу и вышел в элитный украинский дивизион.