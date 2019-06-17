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Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком

Трансфер Малиновского: Аталанта договорилась с Генком
11:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Аталанта договорилась с Генком о трансфере Малиновского за 20 млн евро.

Руководство Аталанты все же пришло к соглашению с клубом украинца Руслана Малиновского Генком о переходе, сообщает Voetbal24.be.

Сумма трансфера за полузащитника составит 20 миллионов евро, дешевле которых бельгийцы не хотели расставаться с украинским игроком.

Накануне Малиновский заявил, что у него была устная договоренность с руководством Генка об уходе в случае хорошего предложения, футболист чувствует себя преданным из-за попыток бельгийского клуба удержать его на прежнем месте.

Вчера сообщалось, что в межсезонье Малиновский для Аталанты — один из двух трансферных приоритетов. Ранее клуб из Бергамо предлагал за украинца 17 миллионов евро, но нынешний вариант в 20 миллионов все же может заставить Генк отпустить игрока.

Малиновский перешел в Генк в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийский клуб выкупил его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

Украинец финишировал на втором месте в голосовании на звание лучшего футболиста года в Бельгии, уступив полузащитнику Брюгге Хансу Ванакену. Генк же назвал украинского полузащитника лучшим игроком команды в сезоне и вручил золотую бутсу.

26-летний игрок в минувшем сезоне провел 51 матч за Генк, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Малиновский помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

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Серия А, ФК Аталанта, ФК Генк, Руслан Малиновский.
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