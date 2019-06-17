Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Чемпионат Европы U-21: Италия обыграла Испанию

Чемпионат Европы U-21: Италия обыграла Испанию
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Испанцы не удержали победного счета.

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы U-21 сборная Италии уверенно победила команду Испании со счетом 3:1.

Испанцы открыли счет уже на 9-й минуте матча. Потрясающий дальний выстрел удался полузащитнику Дани Себальосу. Итальянцам удалось отыграть еще до перерыва благодаря точному удару Федерико Кьезы.

На 64-й минуте Италия вышла вперед, дубль оформил Кьеза. В концовке встречи Лоренцо Пеллегрини установил окончательный счет матча, уверенно реализовав пенальти. Отметим, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра VAR.

Напомним, что в другом матче группы А Польша обыграла Бельгию (3:2).

В следующем туре Италия сыграет против Польши, а Испания будет противостоять Бельгии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Новости футбола, Федерико Кьеза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо отдаст в аренду героев молодежной сборной Украины
02 Кто возглавит Металлист-1925: названы претенденты
03 Чемпионы мира вернулись в Украину
04 Чемпионы мира - игроки сборной Украины U-20 вернулись домой
05 Гандбол. Украина уступила Черногории, но вышла на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь