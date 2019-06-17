Чемпионат Европы U-21: Италия обыграла Испанию

Новости спорта: Испанцы не удержали победного счета.

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы U-21 сборная Италии уверенно победила команду Испании со счетом 3:1.

Испанцы открыли счет уже на 9-й минуте матча. Потрясающий дальний выстрел удался полузащитнику Дани Себальосу. Итальянцам удалось отыграть еще до перерыва благодаря точному удару Федерико Кьезы.

На 64-й минуте Италия вышла вперед, дубль оформил Кьеза. В концовке встречи Лоренцо Пеллегрини установил окончательный счет матча, уверенно реализовав пенальти. Отметим, что одиннадцатиметровый удар был назначен после просмотра VAR.

Напомним, что в другом матче группы А Польша обыграла Бельгию (3:2).

В следующем туре Италия сыграет против Польши, а Испания будет противостоять Бельгии.