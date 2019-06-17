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Манчестер Сити купит конкурента Зинченко

Манчестер Сити купит конкурента Зинченко
15:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "Горожане" вернут в команду защитника ПСВ Анхелиньо.

Руководство Манчестер Сити воспользуется первоочередным правом выкупа защитника ПСВ Анхелиньо, который переехал в первенство Голландии прошлым летом. Об этом сообщает La Voz de Galicia.

По информации источника, испанец обойдется "горожанам" в 12 миллионов евро. Прошлым летом нидерландский клуб заплатил за игрока вдвое меньше.

Сообщается, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично заинтересован в возвращении Анхелиньо в клуб, поскольку защитник провел отличный сезон и попал в символическую сборную чемпионата Голландии.

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В случае перехода 22-летнего испанца в стан "горожан", ему придется конкурировать за место в стартовом составе с украинцем Александром Зинченко и французом Бенжаменом Менди.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК ПСВ, Новости футбола, Анхелиньо.
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