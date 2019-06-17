Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости Неймара

Новости спорта: Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из "Сантоса" в "Барселону".

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости нападающего "ПСЖ" и бразильской национальной команды Неймара за уклонение от уплаты налогов, сообщает Folha de Sao Paulo.

По информации источника, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из «Сантоса» в «Барселону». Утверждается, что игрок задолжал более € 15 млн. Сообщается, что каталонский клуб перевела € 40 млн компании, которая принадлежит отцу Неймара, тремя платежами (в 2011, 2013 и 2014 годах). Таким образом корпоративный налог составил 17%. Если бы деньги перевели на личный счёт, Неймару пришлось бы заплатить 27,7% от суммы в качестве налога.

Отмечается, что 36 объектов недвижимости Неймара заблокировано как залог, поэтому игрок может продолжать проживать там в обычном режиме, однако не может продавать эти объекты. Ранее налоговая служба заблокировала самолёт и вертолёт Неймара по аналогичной причине.