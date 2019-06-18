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Кубок Америки. Чили разгромили Японию

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Кубок Америки. Чили разгромили Японию
07:44 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Чилийцы отгрузили соперникам четыре безответных мяча.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили разгромила команду Японии со счетом 4:0. Дублем отметился форвард Эдуардо Варгас. По голу в свой актив записали Эрик Пульгар и Алексис Санчес.

Кубок Америки. Группа С. Первый тур

Япония – Чили – 0:4

Голы: 0:1 – 41 Пульгар, 0:2 – 54 Варгас, 0:3 – 82 Санчес, 0:4 – 83 Варгас.

Япония: Осако, Томиясу, Уэда, Сугиока, Хара, Кубо, Накаяма, Сибасаки, Накадзима (Абе, 66), Маэда (Миеси, 66), Уэда (Окадзаки, 79).

Чили: Арьяс, Босежур, Марипан, Исла, Видаль (Эрнандес, 78), Фуэнсалида (Опасо, 80), Варгас, Арангис, Санчес (Фернандес, 87), Пульгар, Медель.

Предупреждения: Хара (19), Накаяма (21), Опасо (90).

Чилийцы с тремя очками делят лидерство в группе C со сборной Уругвая, которая с аналогичным счетом разгромила Эквадор.

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Алексис Санчес, Сборная Чили, Новости спорта, Кубок Америки, Новости футбола.
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