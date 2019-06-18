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Зинченко отправился в отпуск в Москву

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Зинченко отправился в отпуск в Москву
08:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко прогулялся по столице России.

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко проводит отпуск в Москве. Украинский футболист был замечен возле московского стадиона Лужники, где он фотографировался с фанатами.

Недавно Зинченко опубликовал первое совместное фото с журналисткой ТК Футбол 1/2 Владой Седан. Об их отношениях впервые стало известно после того, как игрок национальной сборной Украины поцеловал журналистку в прямом эфире после победы над Сербией (5:0).

Напомним, что Зинченко в ближайшее время подпишет с Ман Сити новый контракт. По информации The Telegraph, соглашение будет рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне Александр сыграл в 29 матчах своей команды во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

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Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости спорта, Александр Зинченко.
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