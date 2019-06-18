Аталанта отказалась от Малиновского

Новости спорта: Итальянская "Аталанта" окончательно отказалась от приобретения Руслана Малиновского.

Как стало известно FootBoom, бергамская "Аталанта" окончательно отказалась приобретать у "Генка" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Причины подобного решения пока что неизвестны.

Напомним, что бельгийский клуб требует у потенциальных покупателей 20 миллионов евро за украинца. Ранее сообщалось, что "Аталанта" не может позволить себе тратить подобные суммы, и что единственное сделанное итальянцами предложение ограничивалось десятью миллионами евро.

К слову, что сам Малиновский открыто выразил желание покинуть "Генк" ради перехода в один из топ-чемпионатов Европы.