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Аталанта отказалась от Малиновского

Аталанта отказалась от Малиновского
08:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Итальянская "Аталанта" окончательно отказалась от приобретения Руслана Малиновского.

Как стало известно FootBoom, бергамская "Аталанта" окончательно отказалась приобретать у "Генка" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Причины подобного решения пока что неизвестны.

Напомним, что бельгийский клуб требует у потенциальных покупателей 20 миллионов евро за украинца. Ранее сообщалось, что "Аталанта" не может позволить себе тратить подобные суммы, и что единственное сделанное итальянцами предложение ограничивалось десятью миллионами евро.

К слову, что сам Малиновский открыто выразил желание покинуть "Генк" ради перехода в один из топ-чемпионатов Европы.

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ФК Аталанта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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