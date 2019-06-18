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Платини арестован по подозрению в коррупции

Платини арестован по подозрению в коррупции
11:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.

Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

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Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.

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Все по теме:

Сборная Франции, УЕФА, ФИФА, Новости спорта, Мишель Платини.
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