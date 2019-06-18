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Назван лучший футболист сезона-2018/19 в Шахтере

Назван лучший футболист сезона-2018/19 в Шахтере
12:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Болельщики донецкого футбольного клуба “Шахтер” определили лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

По результатам голосования победителем стал 31-летний капитан “Шахтера” бразильский футболист Тайсон, набравший 3 129 баллов. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

В прошлом сезоне полузащитник провел 35 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Болельщики трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.

Видео лучших моментов игры Тайсона в мае:

Второе место в голосовании занял голкипер Андрей Пятов с 1 411 голосами, третье - Марлос (797).

Всего в опросе на официальных страницах “Шахтера” в социальных сетях приняли участие 6 611 болельщиков.

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ФК Шахтер, УПЛ, Тайсон, Новости футбола.
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