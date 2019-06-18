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Хамес Родригес переходит в Наполи

Хамес Родригес переходит в Наполи
13:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наполи согласовал личный контракт с Хамесом Родригесом.

Полузащитник Реала Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с Наполи, сообщает Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации итальянского журналиста, теперь Наполи ведет переговоры с Реалом об аренде колумбийца с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес уже дал добро на переход в Наполи, но в борьбу за игрока вступил Манчестер Юнайтед, который направил Реалу запрос о трансфере колумбийца.

Предыдущие 2 сезона Хамес Родригес провел на правах аренды в Баварии. Мюнхенский клуб не стал активировать опцию выкупа, поэтому Хамес вернулся в Реал в начале лета.

В завершившемся сезоне колумбийский полузащитник сыграл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Бавария выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона.

Наполи в чемпионате Италии финишировал на втором месте.

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ФК Бавария, Новости футбола, Хамес Родригес.
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