Хамес Родригес переходит в Наполи

Полузащитник Реала Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с Наполи, сообщает Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
По информации итальянского журналиста, теперь Наполи ведет переговоры с Реалом об аренде колумбийца с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес уже дал добро на переход в Наполи, но в борьбу за игрока вступил Манчестер Юнайтед, который направил Реалу запрос о трансфере колумбийца.
Предыдущие 2 сезона Хамес Родригес провел на правах аренды в Баварии. Мюнхенский клуб не стал активировать опцию выкупа, поэтому Хамес вернулся в Реал в начале лета.
В завершившемся сезоне колумбийский полузащитник сыграл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Бавария выиграла чемпионат и Кубок Германии по итогам сезона.
Наполи в чемпионате Италии финишировал на втором месте.