Суарес: Барселона должна найти мне замену

Новости спорта: Уругваец Луис Суарес заявил о необходимости привлечения молодых игроков в клуб.

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился мыслями о своем будущем в клубе. Уругваец считает, что каталонцам необходимо привлекать молодых игроков в команду.

"Я считаю, что Барселоне нужно подписать форварда, поскольку мне уже 32 года, а в январе исполнится 33. Время не стоит на месте. Необходимо привлекать молодых игроков не для того, чтобы составить мне конкуренцию, а для будущего клуба.

Скажу так: нужно принимать свой возраст и то, что будет лучше для клуба", - приводит слова Суареса Marca.

В минувшем сезоне Суарес провел 49 матчей за Барселону, забил 25 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт уругвайца с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Суарес поразил фанатов "пивным животом" во время матча Кубка Америки с Эквадором (4:0).