Скачать
Вторник, 18.06.2019
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)

Суарес: Барселона должна найти мне замену

Суарес: Барселона должна найти мне замену
19:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Уругваец Луис Суарес заявил о необходимости привлечения молодых игроков в клуб.

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился мыслями о своем будущем в клубе. Уругваец считает, что каталонцам необходимо привлекать молодых игроков в команду.

"Я считаю, что Барселоне нужно подписать форварда, поскольку мне уже 32 года, а в январе исполнится 33. Время не стоит на месте. Необходимо привлекать молодых игроков не для того, чтобы составить мне конкуренцию, а для будущего клуба.

Скажу так: нужно принимать свой возраст и то, что будет лучше для клуба", - приводит слова Суареса Marca.

В минувшем сезоне Суарес провел 49 матчей за Барселону, забил 25 голов и отдал 13 голевых передач. Контракт уругвайца с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года.

Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Ранее сообщалось, что Суарес поразил фанатов "пивным животом" во время матча Кубка Америки с Эквадором (4:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тотти: Фонсека не должен был приезжать в Рому
02 Арум: Бой Уайлдер - Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер - Пакьяо
03 Зинченко отправился в отпуск в Москву
04 Ястремская уступила Гергес на старте турнира WTA в Бирмингеме
05 Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь