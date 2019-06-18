Шахтер может продать Тайсона в Интернасьонал

Новости спорта: Донецкий клуб намерен выручить за футболиста €15 миллионов.

Донецкий "Шахтер" готов продать 31-летнего бразильского полузащитника Тайсона в "Интернасьонал". За футболиста "горняки" хотят выручить не менее €15 миллионов.

Тайсон начинал в "Интернасьонале" свою профессиональную карьеру, выступая за клуб с 2008-го по 2010-й годы, после чего перешел в харьковский "Металлист".

В минувшем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 35 матчей во всех турнирах. Где забил 6 мячей и отдал 15 результативных передач.

Контракт Тайсона с "горняками" действителен до лета 2021-го года.