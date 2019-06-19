Скачать
Среда, 19.06.2019
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)

Платини освободили из-под стражи

Платини освободили из-под стражи
08:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мишель Платини был освобождён из-под стражи после допроса.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Как сообщает CNN, француз был доставлен для допроса, он не был арестован или обвинён в совершении преступления.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФИФА, Новости спорта, Мишель Платини, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
02 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
03 Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш с Руисом
04 Суарес: Барселона должна найти мне замену
05 Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь