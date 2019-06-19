Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу на Кубке Америки

Новости спорта: В очередном поединке группового этапа Кубка Америки Бразилия сыграла с Венесуэлой вничью со счетом 0:0.

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.

Во втором тайме арбитр матча отменил два гола бразильцев, воспользовавшись системой VAR.

После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. В следующем туре 22 июня национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Кубок Америки-2019

Групповой этап. 2-й тур. Группа А

Бразилия — Венесуэла — 0:0

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.

Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Эрнандес, Росалес, Осорио, Морено, Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Мачис (Фигера, 76, Рондон (Мартинес, 85).

Предупреждения: Мурильо (37), Каземиро (41), Фигера (90).