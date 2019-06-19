Де Лигт отказался переходить в Барселону: названа причина

Новости спорта: Голландец Маттейс де Лигт не будет выступать за каталонский клуб.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт окончательно отказал Барселоне. Об этом сообщает Cadena SER.

Источник утверждает, что такое решение футболист принял совместно со своим агентом Мино Райолой. Руководство Барселоны пытался уговорить де Лигта, но попытки оказались неудачными.

Сообщается, что де Лигт отказался переезжать в Каталонию, поскольку Ювентус, ПСЖ и Бавария готовы платить ему больше. "Сине-гранатовые" готовы были предложить игроку зарплату в размере 6 млн евро в год, однако такие условия не устроили Райолу.

В минувшем сезоне 19-летний де Лигт сыграл 55 матчей, забив 7 мячей и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Де Лигта застали на отдыхе в компании модели и за чтением атобиографии Депая.