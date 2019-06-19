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Трансфер Коноплянки в Фенербахче находится под угрозой срыва

Трансфер Коноплянки в Фенербахче находится под угрозой срыва
08:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Эрсун Янал хочет видеть более сильных игроков в команде, чем 29-летний украинец.

Переход вингера «Шальке» Евгения Коноплянки в «Фенербахче» находится под угрозой срыва.

Против сделки выступил главный тренер турецкого гранда Эрсун Янал. Специалист считает, что для успешного выступления в следующем сезоне «Фенербахче» следует подписать в летнее окно более сильных игроков, нежели Коноплянка.

Ранее сообщалось, что боссы «Фенербахче» не могут договориться по трансферной стоимости контракта Коноплянки с «Шальке». Турки предлагают за украинца 3 миллиона евро, а немецкий клуб рассчитывает выручить 5 миллионов.

 

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В минувшем сезоне Коноплянка провел в Бундеслиге лишь 13 матчей, отличившись 1 голом.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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