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Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра по голове (Видео)

Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра по голове (Видео)
13:29 Сегодня Телеграф Федерация футбола Львовской области Фото: Twitter

Новости спорта: Президент клуба из Львовской области ударил арбитра по голове после удаления.

В матче чемпионата Львовской области президент и играющий тренер любительского «Мостиска» Андрей Шагало ударил главного арбитра.

В матче 11-го тура высшей лиги чемпионата области «Феникс-Стефано» и «Мостиска» главный арбитр наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен решением судьи, за что толкнул его.

Арбитр удалил футболиста, после чего президент и играющий тренер «Мостиска» Шагало нанес арбитру удар рукой по голове.

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После этого инцидента команда гостей отказалась продолжать матч. Решение о судьбе матча вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.

Ранее КДК федерации футбола Закарпатья вынесло решение по делу об избиении судьи.

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Львов, Первая лига, Вторая лига, УПЛ, УАФ, Андрей Шагало, ФК Мостиск.
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