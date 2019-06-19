Президент украинского футбольного клуба ударил арбитра по голове (Видео)

Новости спорта: Президент клуба из Львовской области ударил арбитра по голове после удаления.

В матче чемпионата Львовской области президент и играющий тренер любительского «Мостиска» Андрей Шагало ударил главного арбитра.

В матче 11-го тура высшей лиги чемпионата области «Феникс-Стефано» и «Мостиска» главный арбитр наказал желтой карточкой футболиста гостей Максима Козырева. Тот был недоволен решением судьи, за что толкнул его.

Арбитр удалил футболиста, после чего президент и играющий тренер «Мостиска» Шагало нанес арбитру удар рукой по голове.

После этого инцидента команда гостей отказалась продолжать матч. Решение о судьбе матча вынесет КДК Федерации футбола Львовской области.

Ранее КДК федерации футбола Закарпатья вынесло решение по делу об избиении судьи.