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Платини прокомментировал свое задержание полицией

Платини прокомментировал свое задержание полицией
09:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что был приглашен, как свидетель.

Освобожденный из-под стражи бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал свое пребывание в Антикоррупционном управлении полиции Парижа.

«Несмотря на то, что я приехал как свидетель, меня тут же взяли под стражу. Было неприятно. Все длилось довольно долго. Учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло.

Мене спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, ПСЖ, ФИФА. Я сохранял спокойствие, потому что не имею отношения ни к каким аферам», - сказал Платини.

Напомним, что 18 июня Платини взяли под стражу по делу о ЧМ-2022, но вскоре он был отпущен полицией.

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УЕФА, Футбол, Новости спорта, Мишель Платини.
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