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Неймар: Я больше не хочу играть в ПСЖ

Неймар: Я больше не хочу играть в ПСЖ
14:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Неймар заявил, что больше не желает играть в ПСЖ, хочет вернуться домой.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своём желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».

«Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить», — приводит слова Неймара AS со ссылкой на Mundo Deportivo.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, согласно которой он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца, помимо «Барселоны», претендует и мадридский «Реал».

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Аль-Хелаифи недавно выступил с критикой в адрес звёздных футболистов «ПСЖ», заявив, что клуб готов расстаться с теми, кто не относится к делу должным образом.

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Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар, Новости спорта, Новости футбола.
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