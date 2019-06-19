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Боливия 1:3 Перу: видео голов и обзор матча

Боливия 1:3 Перу: видео голов и обзор матча
14:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Видео голов и обзор матча кубка Америки.

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счётом 3:1.

Счёт на 28-й минуте ударом с пенальти открыл форвард сборной Боливии Марсело Морено. Перед перерывом Хосе Паоло Герреро восстановил равновесие. В начале второго тайма нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вывел перуанцев вперёд. Окончательный счёт в компенсированное время установил Эдисон Флорес с передачи Фарфана.

Перу победил боливийцев 3:1 и захватил лидерство в группе A с четырьмя очками. В следующем туре национальная команда Перу проведёт матч со сборной Бразилии 22 июня, а команда Боливии в этот же день сыграет со сборной Венесуэлы.

Боливия – Перу 1:3

Голы: Морено, 28 (с пенальти) — Герреро, 45, Фарфан, 55, Флорес, 90+5

Боливия: Лампе — Д.Бехарано, Акин, Джузино, М.Бехарано, — Сааведра (Вака, 73), Хустиниано, Сауседо (Фернандес, 71), Чумасеро — Кастро (Альварес, 80), Морено.

Перу: Гальесе — Адвинкула, Самбрано (Араухо, 85), Абрам, Трауко — Тапия, Йотун — Поло, Фарфан, Куэва (Флорес, 79) — Герреро (Гонсалес, 90).

Предупреждения: Чумасеро, Фернандес, Акин - Самбрано, Герреро.

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Сборная Перу, Сборная Чили, Кубок Америки, Сборная Боливии.
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