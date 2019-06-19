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Ордец попрощался с Шахтером

Ордец попрощался с Шахтером
11:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Иван Ордец покидает донецкий Шахтер после 18 лет в клубе.

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом Шахтёр, который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс", — пишет Ордец в своем профиле в Instagram.

"Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!".

 
 
 
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Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!

Публикация от Иван Ордец (@vanekordets18)

"Болельщики — СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но Шахтёр навсегда останется в моем сердце Шахтер ЧЕМПИОН!", — заявил Ордец.

По информации различных СМИ, Ордец может продолжить карьеру в московском Динамо.

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Сборная Украины, ФК Шахтер, УПЛ, Иван Ордец, Новости футбола.
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