Ордец попрощался с Шахтером

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом — футбольным клубом Шахтёр, который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс", — пишет Ордец в своем профиле в Instagram.
"Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!".
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Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!
"Болельщики — СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но Шахтёр навсегда останется в моем сердце Шахтер ЧЕМПИОН!", — заявил Ордец.
По информации различных СМИ, Ордец может продолжить карьеру в московском Динамо.